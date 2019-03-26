ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Акция ГАИ "Безопасные каникулы" проходит в столице

На этой неделе особенное внимание инспекторов ГАИ - самым маленьким участникам дорожного движения. Профилактическая акция "Безопасные каникулы" проходит в столице. Пристально следят за выполнением правил на дворовых территориях, а также на перекрестках. У водителей проверяют наличие детских кресел. В усиленном режиме патрулируют наиболее аварийные места. Все это направлено на уменьшение количества несчастных случаев на дороге. С начала года в столице случилось восемь ДТП с участием детей, пострадали девять человек.


Изображение

На этой неделе сотрудники ГАИ проведут и профилактические встречи со взрослыми. Кроме того, обследуют состояние дорожного покрытия поблизости учебных заведений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все