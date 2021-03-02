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Профилактическая акция МЧС "День безопасности. Внимание всем!"

Что делать в случае пожара и как вести себя при эвакуации. Спасатели сегодня начали республиканскую акцию "День безопасности. Внимание всем!" Организована она в два этапа. Так, до 12 марта интерактивные встречи специалисты проведут в школах и общежитиях, в торговых центрах и на спортивных объектах.

Во второй половине месяца к профилактическим беседам подключатся и сельские жители

Закрепить знания о правилах безопасности помогут также тематические видеоролики и интерактивная фотовыставка. Кроме этого, во время мероприятий организуют зоны активности, покажут театрализованные постановки и наглядные эксперименты в "Пожарной лаборатории".

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