Профилактическая акция МЧС "День безопасности. Внимание всем!"

Что делать в случае пожара и как вести себя при эвакуации. Спасатели сегодня начали республиканскую акцию "День безопасности. Внимание всем!" Организована она в два этапа. Так, до 12 марта интерактивные встречи специалисты проведут в школах и общежитиях, в торговых центрах и на спортивных объектах.



