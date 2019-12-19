Профилактические акции для пожилых людей проводят спасатели

Уроки пожарной безопасности для детей и взрослых в новом формате. Спасатели столицы напомнили правила обращения с огнем и не только во время известной телевизионной игры. Первые ее участники - люди пожилого возраста. Они крутили барабан и отвечали на вопросы викторины. Такой проект в рамках профилактической акции сотрудники МЧС провели впервые. Во время игры участники вместе со спасателями вспомнили основные правила безопасности.



Например, что делать, если заблудился в лесу, или как пользоваться огнетушителем. В столице такие тематические открытки выпустили тиражом в 10 тысяч экземпляров.



