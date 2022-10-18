Профилактика гипертензии - рекомендации врачей

Для профилактики артериальной гипертензии следует снизить потребление соли, алкоголя, красного мяса и увеличить - рыбы и орехов, сообщила журналистам ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Мария Ливенцева, передаетБелТА.

"Если сосредоточиться на индивидуальной профилактике, то конкретные рекомендации для каждого человека, который не хочет заработать артериальную гипертензию, такие: ограничение соли (менее 5 г в сутки), отказ от курения, ограничение потребления алкоголя и регулярные аэробные физические нагрузки (около 150 минут в неделю, если это нагрузки средней интенсивности, и 75 минут, если высокой интенсивности)", - сказала Мария Ливенцева.

Она также обратила внимание, что в рационе должно присутствовать значительное количество свежих овощей и фруктов, рыбы, орехов, полиненасыщенных жирных кислот в виде оливкового масла. Также нужно снизить потребление красного мяса. Надо следить за индексом массы тела, который не должен превышать 20-25 кг на метр квадратный. Мужчины должны стремиться иметь талию менее 94 см, женщины - менее 80 см.





Ведущий научный сотрудник лаборатории заметила, что артериальная гипертония остается одним из главных вызовов среди кардиологических заболеваний, прежде всего это связано с ее очень широкой распространенностью. По результатам исследования STEPS, посвященного основным факторам риска неинфекционных заболеваний среди населения (в Беларуси проводилось дважды - в 2016 и в 2020 годах), распространенность гипертензии довольно высока. "В 2020 году это 30,8 %, в 2016-м - 44,9 %. Хотя некое уменьшение распространенности произошло", - отметила Мария Ливенцева.

По ее словам, уменьшилась доля людей с повышенным артериальным давлением, которые не принимают антигипертензивные препараты. В 2016 году таких людей было 53,5 %, в 2020-м - 41,5 %. Медик подчеркнула, что достижение так называемого целевого уровня артериального давления ниже 140 на 90 мм ртутного столба - это и есть цель терапии, чтобы у пациентов не развивались осложнения, связанные с артериальной гипертензией.

Вместе с тем заболеваемость гипертензией в Беларуси ежегодно увеличивается. В том числе это связано с инфекцией COVID-19. В 2021 году в Беларуси было зарегистрировано более 2 млн 208 тыс. пациентов с артериальной гипертензией. В структуре впервые выявленных случаев заболевания большую часть составляют осложненные формы, связанные с наличием ишемической болезни сердца или цереброваскулярных заболеваний. "Это делает очень актуальным профилактику гипертензии, которая может существовать как на популяционном уровне, так и в виде индивидуальной профилактики", - заключила ведущий научный сотрудник лаборатории.