Профилактика стихийных пожаров - одна из главных задач МЧС в эти дни

Сухая погода и весенняя уборка приусадебных участков от прошлогодней травы дачниками - основная причина возгораний в частном секторе. Профилактика стихийных пожаров - одна из главных задач МЧС области в эти дни. Спасатели проводят рейды и беседы с жителями деревень и агрогородков. В основном это пожилые люди, которым приходится напоминать простые правила безопасного обращения с огнем. За ситуацией со стихийными пожарами следят и экологи. По словам специалистов, возгорание сухой растительности на полях и лесном фонде наносит серьезный урон фауне и флоре пострадавшего от огня участка земли. К одной из инспекций присоединился Илья Цветков (видео).