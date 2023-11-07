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Профильные классы в школах - как готовят будущих медиков и инженеров
Уроки истории - это возможность сравнить опыт предыдущих поколений и взять лучшее. Образование - не исключение. Так, в современных белорусских школах профильные классы уже несколько лет показывают свою результативность. С этого нового учебного года заработали инженерные классы. Упор на практику. Лаборатории вузов и цеха крупнейших предприятий теперь открыты для школьников. А вот в столичной гимназии № 12 упор делают на подготовку кадров для здравоохранения. О том, как сегодня готовят будущих медиков и инженеров, репортаж Юлии Хмель.
Оценить состояние пострадавшего, измерить артериальное давление и пульс. В роли будущих врачей - учащиеся 12-й гимназии. Владислав Коротков сам из семьи медиков. Говорит, врачебная династия - его гордость. Поэтому класс химико-биологического профиля выбрал осознанно.
Меня больше привлекает область онкологии. Я считаю своим долгом спасать жизни.
Раз в неделю занятия у этих старшеклассников проходят в медуниверситете. Они, как и студенты, надевают белые халаты, перчатки, маски - и для них открыты все лаборатории вуза.
Мы преподаем основы первой помощи. То, что должен знать каждый человек для того, чтобы не растеряться и оказать помощь.
Гимназия занимается химико-биологическим профилем почти 35 лет. За это время более 800 выпускников стали врачами. Поэтому сейчас эти классы не редко называют медицинскими. Сюда идут мотивированные ребята. А к моменту поступления они уже четко понимают, какую специальность хотят освоить.
У нас есть факультативный курс, который называется "Основы медицинских знаний". В летний период эти ребята поступают на работу санитарами в 9-ю больницу и там проходят дополнительную практику.
Подготовка будущих инженеров
10-классник Михаил Кардымон мечтает быть инженером-программистом. Собирать электросхемы, писать программы для работы сайтов или для управления роботами на производстве - серьезными технологиями увлекается с детства. А вот чтобы быть ближе к мечте, пошел учиться в инженерный класс.
Я считаю, что инженеры нужны не только в Беларуси, а во всем мире, потому что с пришествием современных технологий нам больше не нужна какая-то большая физическая сила, все это могут за нас выполнить машины.
Как проходит обучение в инженерных классах
Это столичная 13-я гимназия. С этого учебного года здесь впервые появился инженерный класс. Со своей будущей профессией эти 30 школьников точно определились. Ребята на повышенном уровне изучают физику, информатику и математику. А еще профильный факультатив - его лично проводят преподаватели БНТУ. Впрочем, программа насыщенная - в расписании занятий и посещение промышленных предприятий.
Мы как можно раньше должны начать подготовку и погружать наших школьников и знакомить их с технологиями, знакомить с новым оборудованием, знакомить с новыми возможностями для того, чтобы еще на этапе обучения в школе у него была возможность выбрать направление, выбрать свою профессию.
Что касается оснащения, в классах установлены 3D-принтеры, наборы по робототехнике и все необходимое программное обеспечение, чтобы ученики на основе IT-технологий могли осваивать азы различных инженерных профессий.
Мы на уроках истории тоже обращаем свое внимание на развитие науки, техники, технологии - вообще в целом инженерной мысли от древних цивилизаций до сегодняшней ступени развития современной инновационной Беларуси.
Более 200 инженерных классов открыли в Беларуси
Всего в Беларуси открыто более 200 инженерных классов для почти двух тысяч старшеклассников. Кстати, в вузы они смогут поступать по льготам. Впрочем, сегодня главная задача - подготовить кадры под потребности экономики страны.
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