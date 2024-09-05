Профильный класс "Юный прокурор" открылся в минской гимназии № 38

25 учеников будут постигать все тонкости юридической сферы, поближе познакомятся с историей создания органов прокуратуры и основными направлениями деятельности.

Новый правовой класс - первый в Минске, а в Беларуси - пятый. В ближайшее время инициативу подхватят школы и гимназии всех регионов страны. Подробности у Натальи Бордиловской (видео).