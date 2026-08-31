Профсоюз помог подготовиться к школе детям с нарушениями слуха из семей работников "Виток"

Уже 1 сентября для школьников прозвенит первый звонок. Профсоюзы продолжают помогать семьям подготовиться к новому учебному году и поддерживают тех, кому такая помощь особенно нужна.

Школьный рюкзак, тетради, канцелярия, одежда и обувь - список необходимых покупок перед 1 сентября получается внушительным. Поэтому профсоюзы предлагают семьям не только материальную помощь, но и возможность вместе отправиться за покупками.

В торговом центре "Кирмаш" все необходимое выбирали сотрудники предприятия "Виток". Одна из них - Анна Мотуз. Женщина работает автоматчиком узловязальных и навальных автоматов и станков и воспитывает двоих детей. Накануне каждый из них смог выбрать вещи по душе.

"Успели приобрести канцелярские принадлежности, обложки, одежду и старшему, и младшему сыну. Большое спасибо профкому, продавцам, профсоюзу за то, что помогли выбрать и приобрести", - отметила сотрудник УП "Виток" Анна Мотуз.

Ирина Тростянко трудится на предприятии маляром. По состоянию здоровья женщина работает четыре дня в неделю. В 2026 году ее сын идет в первый класс. Поэтому поддержка накануне 1 сентября для нее особенно важна.

Благотворительная акция "Профсоюзы - детям" существует более 20 лет. В ее рамках получают поддержку семьи, которым особенно нужна помощь: многодетные, неполные, а также родители, воспитывающие детей с инвалидностью. Только в 2026 году профсоюз работников ЖКХ и сферы обслуживания помог более 5 тыс. детей. На эти цели направили около 500 тыс. рублей.

Лариса Гордон, зампредседателя Белорусского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания:

"Это не одноразовая акция к школе, она круглогодичная. Акция "Профсоюзы - детям" включает в себя поддержку деток, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В любой ситуации мы никогда не откажем нашим работникам и их детям".

Школьные покупки заканчиваются, а впереди новый учебный год. Для этих семей помощь профсоюза - возможность спокойнее подготовиться к 1 сентября. Для детей день стал еще и поводом самим выбрать то, с чем они скоро отправятся в школу.