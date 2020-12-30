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Профсоюз работников здравоохранения поддержал подопечных центра паллиативной медпомощи
Особая поддержка в предновогодние дни необходима и воспитанникам центра паллиативной медицинской помощи. Для семей, которые сейчас находятся в медучреждении, подготовила сладкие подарки благотворительная акция "Профсоюзы детям". В центре сейчас проходят реабилитацию пятеро детей. Для тех, кто новогоднюю ночь проведет в центре, важно не только получать хорошие эмоции, но и дарить их в ответ. Для поддержки материальной базы центра профсоюзная организация выделила 6 тысяч рублей. В учреждении планируют обновить оборудование и закупить новые дидактические материалы.
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