Профсоюз работников здравоохранения поддержал подопечных центра паллиативной медпомощи

Особая поддержка в предновогодние дни необходима и воспитанникам центра паллиативной медицинской помощи. Для семей, которые сейчас находятся в медучреждении, подготовила сладкие подарки благотворительная акция "Профсоюзы детям". В центре сейчас проходят реабилитацию пятеро детей. Для тех, кто новогоднюю ночь проведет в центре, важно не только получать хорошие эмоции, но и дарить их в ответ. Для поддержки материальной базы центра профсоюзная организация выделила 6 тысяч рублей. В учреждении планируют обновить оборудование и закупить новые дидактические материалы.