Профсоюзные комитеты в Могилеве собрали на праздник около сотни детей

Профсоюзные комитеты предприятий страны присоединились к большому благотворительному марафону по подготовке школьников к новому учебному году. Это не только адресная помощь, но и масштабные праздники. В Могилеве он собрал около сотни детей. Красочное научное шоу, фестиваль мыльных пузырей и, конечно же, подарки вручены будущим первоклашкам.