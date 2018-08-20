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Профсоюзные комитеты в Могилеве собрали на праздник около сотни детей

Профсоюзные комитеты предприятий страны присоединились к большому благотворительному марафону по подготовке школьников к новому учебному году. Это не только адресная помощь, но и масштабные праздники. В Могилеве он собрал около сотни детей. Красочное научное шоу, фестиваль мыльных пузырей и, конечно же, подарки вручены будущим первоклашкам.

Финансовую поддержку в подготовке к новому учебному году профсоюзы окажут также домам семейного типа, социальным приютам и многодетным семьям.  

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