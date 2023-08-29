3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Профсоюзные организации принимают активное участие в подготовке детей к школе
Профсоюзные организации в рамках благотворительной акции "Профсоюзы - детям" принимают активное участие в подготовке детей к школе. Познавательные и подвижные игры, анимационные шоу, конкурсы и викторины, экскурсии, в том числе по месту работы родителей - лишь часть интерактивов, которые проходят по всей стране. Так, у работников предприятия "Интеграл" - будущих первоклассников более 100 ребят. Сегодня их ждал запоминающийся праздник с вручением школьных портфелей.
В рюкзак мы положили все необходимое для школы. Согласно колдоговору, каждый родитель, который имеет детей школьного и дошкольного возраста, получит матпомощь в размере 3 базовых для школьника и 1 базовой для дошкольника. Как профсоюзная организация мы оказываем материальную помощь каждому родителю в размере 80 рублей.
Также под шефством профорганизаций находятся и детские социальные приюты, школы-интернаты, дома семейного типа. Для этих ребят также проводятся праздники, закупаются необходимые школьные товары, обновляется материально-техническая база учреждений. Общая сумма материальной поддержки профсоюзными организациями в ходе подготовки детей к школе за прошлый год составила более 8 млн рублей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей