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Профсоюзные организации принимают активное участие в подготовке детей к школе

Профсоюзные организации в рамках благотворительной акции "Профсоюзы - детям" принимают активное участие в подготовке детей к школе. Познавательные и подвижные игры, анимационные шоу, конкурсы и викторины, экскурсии, в том числе по месту работы родителей - лишь часть интерактивов, которые проходят по всей стране. Так, у работников предприятия "Интеграл" - будущих первоклассников более 100 ребят. Сегодня их ждал запоминающийся праздник с вручением школьных портфелей.

В рюкзак мы положили все необходимое для школы. Согласно колдоговору, каждый родитель, который имеет детей школьного и дошкольного возраста, получит матпомощь в размере 3 базовых для школьника и 1 базовой для дошкольника. Как профсоюзная организация мы оказываем материальную помощь каждому родителю в размере 80 рублей.
Сергей Поко, председатель профсоюзной организации холдинга "Интеграл"

Также под шефством профорганизаций находятся и детские социальные приюты, школы-интернаты, дома семейного типа. Для этих ребят также проводятся праздники, закупаются необходимые школьные товары, обновляется материально-техническая база учреждений. Общая сумма материальной поддержки профсоюзными организациями в ходе подготовки детей к школе за прошлый год составила более 8 млн рублей.

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