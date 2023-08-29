Профсоюзные организации принимают активное участие в подготовке детей к школе

В рюкзак мы положили все необходимое для школы. Согласно колдоговору, каждый родитель, который имеет детей школьного и дошкольного возраста, получит матпомощь в размере 3 базовых для школьника и 1 базовой для дошкольника. Как профсоюзная организация мы оказываем материальную помощь каждому родителю в размере 80 рублей.

Сергей Поко, председатель профсоюзной организации холдинга "Интеграл"