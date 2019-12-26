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Профсоюзные правовые приемы пройдут по всей стране

Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране. Более сотни юристов федерации проконсультируют всех желающих по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов. Правовые приемы профсоюзы проводят с работниками прокуратуры. Сотрудничество двух структур направлено на соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

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