Профсоюзные правовые приемы пройдут по всей стране

Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране. Более сотни юристов федерации проконсультируют всех желающих по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов. Правовые приемы профсоюзы проводят с работниками прокуратуры. Сотрудничество двух структур направлено на соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.