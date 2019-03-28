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Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране

Более сотни инспекторов труда окажут бесплатную юридическую помощь в районных и областных центрах Беларуси. Юристы ФПБ проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

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