Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране

Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.



К слову, Федерация выступила инициатором многих статей обновленного недавно Трудового кодекса. Национальному профцентру удалось включить нормы по усилению защиты прав трудящихся. Профсоюзные юристы готовы дать разъяснения по всем нововведениям и изменениям в документе. Во внимании правовых инспекторов труда и новая система оплаты бюджетников, которую ввели с начала года.



