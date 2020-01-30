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Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране

Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

К слову, Федерация выступила инициатором многих статей обновленного недавно Трудового кодекса. Национальному профцентру удалось включить нормы по усилению защиты прав трудящихся. Профсоюзные юристы готовы дать разъяснения по всем нововведениям и изменениям в документе. Во внимании правовых инспекторов труда и новая система оплаты бюджетников, которую ввели с начала года.

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