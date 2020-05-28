Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране

Консультировать будут по телефонам, номера которых можно узнать на интернет-портале федерации. Юристы ФПБ ответят на вопросы, связанные с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Отметим, только в 2019 году при непосредственном участии профсоюзов на рабочих местах восстановлены 47 человек, работникам вернули незаконно удержанных или невыплаченных более двух с половиной миллионов рублей.



