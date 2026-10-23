Профсоюзы Беларуси чествовали многодетных мам в Минске

Торжественный профсоюзный прием, приуроченный к Неделе родительской любви, прошел 23 октября в Минске.

Он объединил более 150 участников со всей Беларуси. Это многодетные мамы - участницы творческих конкурсов, а также финалисты фотоконкурса "Женщина-труженица". Вместе с родителями пригласили и юных художников, лучших в профсоюзном конкурсе "Моя мама на работе". Через рисунки дети рассказали о мамах и их трудовых буднях.

"Я обожаю свою работу. "Я работаю в детской библиотеке с 2006 года, и я выводила библиотеку на новый уровень, старалась всегда сделать так, чтобы нашим детям, читателям было очень интересно", - рассказала заведующая детской библиотекой г. Быхова Ольга Круталевич.

"Я горжусь своей профессией, горжусь своей семьей и горжусь тем, что я женщина Республики Беларусь", - призналась учитель-дефектолог детского сада № 39 г. Жлобина Елена Карибская.

Татьяна Филимонова, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси: "Мы прекрасно понимаем, что семья - это серьезный фундамент для нашего общества. И кто, как не профсоюзы, будут поддерживать мам, работниц, многодетных мам? Отрадно, что и среди профсоюзных активисток очень много многодетных мам. Мы гордимся ими".

Завершился торжественный прием праздничным концертом с участием известных артистов.