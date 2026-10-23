Профсоюзы Беларуси: травматизм сократился в три раза, 30 человек восстановлены на работе

Комфортные и безопасные условия труда на каждом рабочем месте остаются одним из приоритетных направлений деятельности Федерации профсоюзов Беларуси.

Благодаря эффективной работе за последние 20 лет производственный травматизм в нашей стране сократился в три раза. Своевременно выявлять риски помогают регулярные мониторинги технических инспекторов труда. Также на постоянной основе организуются обучающие мероприятия и встречи в трудовых коллективах.

С начала года их проведено уже более тысячи. Защитить свои права и сообщить о нарушениях на рабочем месте сотрудники могут в "Межотраслевой мониторинговый центр". С начала года поступило около 80 таких звонков. Каждое обращение отрабатывается, при необходимости технические инспекторы выезжают на места.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"Национальный совет, генеральные соглашения стали основой для того, чтобы и на местах в наших регионах, в отраслях экономики, в трудовых коллективах развивалось социальное партнерство. Это тарифные соглашения, коллективные договоры, которых сегодня более 18 300 у нас в стране. И каждый коллективный договор направлен на то, чтобы улучшить гарантии для трудящихся. Все, что есть сегодня в законодательстве, у нас применяется для трудящихся: вопрос оплаты труда, охраны труда, но через коллективный договор можно дополнительные нормы прописать в зависимости, конечно, от возможностей конкретного предприятия, конкретного трудового коллектива".

Правовые инспекторы помогают работникам разрешать конфликты с нанимателями, участвуют в переговорах, готовят документы для судебных разбирательств, а также проводят правовые приемы во всех регионах страны. В первом полугодии профсоюзы помогли восстановить на работе 30 человек.