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Профсоюзы Беларуси: травматизм сократился в три раза, 30 человек восстановлены на работе

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Комфортные и безопасные условия труда на каждом рабочем месте остаются одним из приоритетных направлений деятельности Федерации профсоюзов Беларуси.

Благодаря эффективной работе за последние 20 лет производственный травматизм в нашей стране сократился в три раза. Своевременно выявлять риски помогают регулярные мониторинги технических инспекторов труда. Также на постоянной основе организуются обучающие мероприятия и встречи в трудовых коллективах.

С начала года их проведено уже более тысячи. Защитить свои права и сообщить о нарушениях на рабочем месте сотрудники могут в "Межотраслевой мониторинговый центр". С начала года поступило около 80 таких звонков. Каждое обращение отрабатывается, при необходимости технические инспекторы выезжают на места.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"Национальный совет, генеральные соглашения стали основой для того, чтобы и на местах в наших регионах, в отраслях экономики, в трудовых коллективах развивалось социальное партнерство. Это тарифные соглашения, коллективные договоры, которых сегодня более 18 300 у нас в стране. И каждый коллективный договор направлен на то, чтобы улучшить гарантии для трудящихся. Все, что есть сегодня в законодательстве, у нас применяется для трудящихся: вопрос оплаты труда, охраны труда, но через коллективный договор можно дополнительные нормы прописать в зависимости, конечно, от возможностей конкретного предприятия, конкретного трудового коллектива".

Правовые инспекторы помогают работникам разрешать конфликты с нанимателями, участвуют в переговорах, готовят документы для судебных разбирательств, а также проводят правовые приемы во всех регионах страны. В первом полугодии профсоюзы помогли восстановить на работе 30 человек.

Разделы:

Общество

Теги:

Вадим ГрачевФедерация Профсоюзов Беларуси

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