Профсоюзы Беларуси запустили республиканскую акцию "Стоп, жара!"

Аномальная жара диктует особые условия для тех, чья работа проходит не в прохладных офисах, а на открытом воздухе.



1 июля особый режим труда действует для дорожных строителей, озеленителей и сотрудников ЖКХ.

Профсоюзы запустили республиканскую акцию "Стоп, жара!"

Это целый комплекс мер: от подвоза воды до корректировки графиков работы и организации мест для отдыха. Особое внимание - питьевому режиму и соблюдению температурного на рабочих местах.

"Работники зеленого строительства работают в привычном своем режиме. Мы, безусловно, следим за тем, чтобы у них были дополнительные перерывы для того, чтобы просто отдохнуть и попить водички", - рассказала председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Наталья Пацеева.

Акция "Стоп, жара!" продлится в течение всех знойных дней. Первичные профсоюзные организации продолжат рейды и доставку воды.