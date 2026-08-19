Профсоюзы Брестской области мониторят ассортимент школьных товаров

Ассортимент школьных товаров изучают профсоюзы Брестской области. На контроле цены, качество, производитель и наличие товаров.

В Центральном универмаге Бреста выбор самый внушительный в области, только рубашек более сотни наименований. Торговая точка проверку прошла по всем показателям.

Александр Кузьмук, главный инспектор по социально-экономической работе Брестского областного объединения профсоюзов:

"В августе месяце на территории Брестской области было проверено 20 торговых объектов на предмет ассортимента школьных товаров. Что профсоюзы проверяют - во-первых, это школьная форма, одежда. В ходе проведенных проверок замечаний по ассортименту школьных товаров не обнаружено. Да, какие-то отдельные замечания имеются, но они устраняются сразу, что называется, с колес".

Специалисты посещают магазины и школьные базары не только в областных, но и в районных центрах. Также белорусы сами могут сообщить о недостатке товаров в своем населенном пункте. Замечания можно отправить через сервис на официальном интернет-портале ФПБ.