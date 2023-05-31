Профсоюзы Беларуси и России - на страже семейной политики

Я увидела, что на предприятиях Беларуси, как и на предприятиях России, одни цели и задачи. Достойная заработная плата, условия труда, забота о здоровье работников, забота о морально-нравственном, духовном воспитании, в том числе детей - членов семьи.

Надежда Короткая, специалист по организационной работе ПАО "Северсталь" (Россия)