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Профсоюзы Беларуси и России - на страже семейной политики

Беларусь и Россия объединяют усилия для совершенствования семейной политики и защиты прав трудящихся, воспитывающих детей. Инициатива Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности и Горно-металлургического профсоюза России. Эта площадка - часть международного женского семинара. В Жодино она накануне собрала представителей предприятий 29 российских городов. Как совмещать родительство и трудовые обязанности, кто может рассчитывать на гибкий график и дополнительные гарантии? Участники обменивались опытом работы комиссий среди женщин, законодательными наработками и реализацией программ по поддержке семей.

Я увидела, что на предприятиях Беларуси, как и на предприятиях России, одни цели и задачи. Достойная заработная плата, условия труда, забота о здоровье работников, забота о морально-нравственном, духовном воспитании, в том числе детей - членов семьи.
Надежда Короткая, специалист по организационной работе ПАО "Северсталь" (Россия)

По итогам каждая из сторон договорились пересмотреть законодательную базу и при необходимости внести свои предложения по доработке документов.

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