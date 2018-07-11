Профсоюзы Беларуси предлагают правительству уменьшить плату за общежитие

Так, федерация выступила с инициативой для определенных категорий граждан применять адресную материальную помощь либо субсидии по принципу оплаты коммунальных услуг. Такой механизм может заработать для бюджетников, пенсионеров и одиноких мам.

Профсоюзы обеспокоены и ценами на ж/д перевозки - они выросли на треть. Ситуация с продуктами питания стабильная, мониторинг показал сезонное снижение стоимости овощей. Народный контроль цен проводится в стране уже больше года.