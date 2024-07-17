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Профсоюзы Беларуси продолжают мониторинг условий труда в жару. Работает горячая телефонная линия
Соблюдение температурного режима в помещениях, наличие питьевой воды и продолжительность рабочей смены. Техническая инспекция труда Федерации профсоюзов ежедневно мониторит условия работы в организациях и на предприятиях во время жары.
Специалисты отмечают - нареканий белорусов на нарушение температурного режима на рабочих местах с каждым годом становится все меньше. Так, например, в наиболее жаркие дни июля-августа прошлого года поступило порядка двух десятков звонков в ФПБ по этому вопросу. Большая часть обращений носит консультативный характер.
Напомним, температура в офисных помещениях не должна превышать 28 градусов тепла, в производственных, в зависимости от интенсивности и вида работ, - от плюс 15 до 28 градусов. Под особым вниманием те предприятия, где по технологическим причинам оптимальных параметров микроклимата достичь невозможно. Например, это работы на открытом воздухе.
Напомним, продолжает работу и горячая телефонная линия Федерации профсоюзов, позвонив на которую работники могут сообщить о нарушении требований охраны труда.
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