Профсоюзы Беларуси продолжают мониторинг условий труда в жару. Работает горячая телефонная линия

Соблюдение температурного режима в помещениях, наличие питьевой воды и продолжительность рабочей смены. Техническая инспекция труда Федерации профсоюзов ежедневно мониторит условия работы в организациях и на предприятиях во время жары.



Специалисты отмечают - нареканий белорусов на нарушение температурного режима на рабочих местах с каждым годом становится все меньше. Так, например, в наиболее жаркие дни июля-августа прошлого года поступило порядка двух десятков звонков в ФПБ по этому вопросу. Большая часть обращений носит консультативный характер.



Напомним, температура в офисных помещениях не должна превышать 28 градусов тепла, в производственных, в зависимости от интенсивности и вида работ, - от плюс 15 до 28 градусов. Под особым вниманием те предприятия, где по технологическим причинам оптимальных параметров микроклимата достичь невозможно. Например, это работы на открытом воздухе.