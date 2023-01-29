Профсоюзы Беларуси возобновили горячую линию - напоминаем номера телефонов

В торговых объектах продолжается мониторинг цен и ассортимента товаров. Контроль от профсоюзов ежемесячный. Под прицелом 89 позиций. За январь этого года проверили больше 260 объектов по всей стране. Специалисты отмечают, что цены выросли на пшеничную муку, сметану, твердый сыр и несезонные овощи. Дешевле стали крупы, бобовые, сосиски и черный чай. В поле зрения не только крупные объекты. К магазинам в регионах требования те же. Контроль как метод борьбы с завышением цен работает. Когда проверки участились, доля нарушений уменьшилась до 17 %.