Профсоюзы будут рекомендовать нанимателям включать в коллективные договоры пенсионное накопление как норму

Об этом сообщил председатель Федерации, посещая предприятие "Коминтерн" в Гомеле. По мнению Михаила Орды, вопросы дополнительного пенсионного страхования остаются в числе актуальных для работников многих сфер. А значит, этот вопрос будет на особом контроле и у Федерации профсоюзов.



