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Профсоюзы будут рекомендовать нанимателям включать в коллективные договоры пенсионное накопление как норму

Об этом сообщил председатель Федерации, посещая предприятие "Коминтерн" в Гомеле. По мнению Михаила Орды, вопросы дополнительного пенсионного страхования остаются в числе актуальных для работников многих сфер. А значит, этот вопрос будет на особом контроле и у Федерации профсоюзов.

"Коминтерн" экспортирует до 70 % продукции

Председатель ФПБ ознакомился с работой профсоюзного актива и пообщался с работниками производственных цехов. Михаил Орда отметил, что "Коминтерн" достаточно успешное экспортно ориентированное предприятие: до 70 % продукции реализуется за пределами Беларуси. При высокой конкуренции предприятию удается наполнять портфель заказов и расширять ассортимент продукции.

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