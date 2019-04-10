Профсоюзы инициируют страхование рисков от невыплаты зарплат

В Беларуси изучают варианты страхования рисков от невыплаты зарплат. Речь о работниках предприятий на грани банкротства. Разработку документа курируют профсоюзы. Они не первый год указывают на сложности в расчетах неплатежеспособных организаций. Порой они длятся несколько месяцев. Механизм страхования в таких случаях называют важной социальной поддержкой работников. Его внедрение позволит получать белорусам гарантированный доход, даже если наниматель в долгах, и обеспечить перечисление страховых взносов.



Такой вид страхования успешно применяется в ряде европейских стран. Он нашел поддержку и среди депутатов белорусского парламента. Вскоре пройдут его совместные обсуждения на разных уровнях