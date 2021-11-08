Профсоюзы Минской области поддерживают медиков: доставляют продуктовые наборы и СИЗы

С признательностью к тем, кто круглосуточно стоит на страже нашего здоровья и спасает жизни. Медиков центрального региона, прежде всего тех, кто работает в красной зоне, поддерживают профсоюзы - областная организация доставляет продуктовые наборы в учреждения здравоохранения. В этот раз посетили областной клинический родильный дом, где в сложных ковидных условиях работают 70 человек. Всего же во время акции полезные подарки получат более 2 тысяч медицинских работников.