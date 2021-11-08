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Профсоюзы Минской области поддерживают медиков: доставляют продуктовые наборы и СИЗы

С признательностью к тем, кто круглосуточно стоит на страже нашего здоровья и спасает жизни. Медиков центрального региона, прежде всего тех, кто работает в красной зоне, поддерживают профсоюзы - областная организация доставляет продуктовые наборы в учреждения здравоохранения. В этот раз посетили областной клинический родильный дом, где в сложных ковидных условиях работают 70 человек. Всего же во время акции полезные подарки получат более 2 тысяч медицинских работников.

Профсоюзы Минской области оказывают медработникам и другую помощь. Доставляют антисептики и средства индивидуальной защиты - от медицинских костюмов до масок и перчаток.

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