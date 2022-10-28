Профсоюзы мониторят цены: к стоимости каких товаров много вопросов

По результатам ежемесячного профсоюзного мониторинга, в магазинах Беларуси зафиксировано снижение цен на некоторые овощи и фрукты. За последнюю неделю представители профсоюзов в составе мобильной группы, в которую входит МАРТ и Комитет госконтроля, посетили более 200 магазинов. Много вопросов остается к стоимости непродовольственных товаров: строительных материалов и запчастей для автотранспорта. Резерв для снижения их стоимости тоже есть - многие в течение года подняли цену, заложив в нее так называемые валютные риски. Они не подтвердились, а значит, самое время пересмотреть ценообразование.