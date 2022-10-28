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Профсоюзы мониторят цены: к стоимости каких товаров много вопросов
По результатам ежемесячного профсоюзного мониторинга, в магазинах Беларуси зафиксировано снижение цен на некоторые овощи и фрукты. За последнюю неделю представители профсоюзов в составе мобильной группы, в которую входит МАРТ и Комитет госконтроля, посетили более 200 магазинов. Много вопросов остается к стоимости непродовольственных товаров: строительных материалов и запчастей для автотранспорта. Резерв для снижения их стоимости тоже есть - многие в течение года подняли цену, заложив в нее так называемые валютные риски. Они не подтвердились, а значит, самое время пересмотреть ценообразование.
Ряд плодоовощной продукции - борщевой - лук, свекла, яблоки, подешевели впервые за некоторое время, остановлен рост цен на крупы, прав был Президент, что жирок есть и могли бы сети подвинуться, мы это наблюдаем.
На карандаше и наличие товаров на полках магазинов, а также в аптеках. Проверили под 4 тысячи аптек. Обнаружены единичные случаи уменьшения запасов лекарственных средств. Минздрав подключился к заполнению этих позиций.
Фото:pixabay.com
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