Профсоюзы: мы будем помогать людям на границе, пока в этом будет необходимость

Профсоюзы Беларусь продолжают помогать мигрантам. Очередной гуманитарный груз собран с учетом потребностей как детей, так и взрослых.

Федерация профсоюзов Беларуси продолжает следить за ситуацией на белорусско-польской границе. 18 ноября машины с гуманитарной помощью отправили сразу четыре отраслевых профсоюза.

Рано утром в Гродненскую область прибыли400 пакетов с продуктами от Белорусского профсоюза работников связи. В формировании посылок участвовали первичные профсоюзные организации Гродненского филиала РУП "Белтелеком", а также гродненского и минского филиалов РУП "Белпочта".

Председатель Белорусского профсоюза работников связи

Нина Гаврилова

подчеркнула, что невозможно оставаться в стороне, глядя, как люди страдают. Она выразила надежду, что все привезенные продукты будут полезны семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Не остался в стороне и профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов. В качестве гуманитарной помощи доставили на границу 300 пакетов с продуктами, детское питание, а также санитарно- гигиенические принадлежности.

Белорусы всегда готовы прийти на помощь. Не зря же говорят, что доброта и сострадание - это наши национальные черты. Мы очень надеемся, что скоро конфликт разрешится, и застрявшие на границе люди смогут вернуться к нормальной жизни. Председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Геннадий Ляпунов

К акции помощи мигрантам также подключились профсоюз "БЕЛПРОФМАШ" и Белорусский профсоюз работников леса и природопользования.

Профсоюз"БЕЛПРОФМАШ" во главе с председателемВалерием Курсевичемпривез в Гродненскую область 300 продуктовых наборов, состоящих из мясных консервов, колбасных изделий, детского питания, хлебобулочных изделий длительного хранения и соков.

Белорусский профсоюз работников леса и природопользования сформировал 250 пакетов с различной провизией. Собираянаборы, были учтены потребности всех - и взрослых, и детей.

Все посылки уже нашли своих адресатов.

Невозможно остаться в стороне, видя горе, страдания людейи жестокость по отношению к ним. Председатель Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Чеслава Гоева