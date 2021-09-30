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Профсоюзы окажут помощь семье погибшего сотрудника КГБ
"Нельзя допустить, чтобы черное стало белым!" - с таким заявлением выступил председатель Профсоюза работников госучреждений Сергей Потапенко. Произошедшее - это преступление против каждого, кто хочет мирно жить, работать, кто хочет благополучия своей стране. Уже сейчас мы видим, что отдельные силы в интернете пытаются оправдать случившееся. Это недопустимо. Профсоюзы окажут помощь семье погибшего сотрудника КГБ. Сбор денежных средств для благотворительной помощи и поддержки семьи погибшего при исполнении служебного долга офицера объявил и Республиканский союз молодежи. Реквизиты счета можно найти на сайте организации.
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