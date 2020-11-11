Сегодня профсоюзы выступают с инициативой поддержать работников во время второй волны коронавируса, заявил в проекте "Разговор у Президента" председатель ФПБ Михаил Орда. Весной около 4 миллионов рублей выплатили заболевшим медикам, открыли более 20 тысяч касс взаимопомощи. Сегодня особое внимание обращают на наиболее пострадавшие отрасли. Например, туризм. Но здесь важен дифференцированный подход.