Профсоюзы присоединились к акции "Поздравим маму вместе!"

Беларусь сегодня отмечает День матери. В честь самых главных женщин в жизни каждого человека - поздравления, концерты и многочисленные акции. В нашей стране более 114 тысяч многодетных семей, среди которых с тремя детьми - более 80 %. Но и это не предел, немало семей, в которых воспитывается 5,8 и даже 12 детей. С праздником соотечественниц поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.