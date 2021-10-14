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Профсоюзы присоединились к акции "Поздравим маму вместе!"

Беларусь сегодня отмечает День матери. В честь самых главных женщин в жизни каждого человека - поздравления, концерты и многочисленные акции. В нашей стране более 114 тысяч многодетных семей, среди которых с тремя детьми - более 80 %. Но и это не предел, немало семей, в которых воспитывается 5,8 и даже 12 детей. С праздником соотечественниц поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Профосюзы присоединились к акции "Поздравим маму вместе!". Букеты, теплые слова в знак благодарности и подарки принимают и в каждом уголке Центрального региона. Так, гостей в уютной домашней обстановке встретила и Надежда Вильковская. Миссию мамы троих детей она успешно совмещает с профессиональной деятельностью - работает в территориальном центре соцобслуживания населения. Отметим, в рамках акции профсоюзы поздравят более 10 тысяч мам.

Теплые и атмосферные мероприятия в честь Дня матери продолжатся до конца недели. Запланированы выставки, конкурсы, концерты и флешмобы.

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