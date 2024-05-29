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Профсоюзы проверяют детские оздоровительные лагеря в Беларуси
В Беларуси продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. В этом сезоне провести каникулы с пользой смогут около 400 тысяч детей. Ребят примут почти 4,5 тысячи лагерей дневного пребывания и порядка 1,5 тысячи - круглосуточного. До открытия оздоровительного сезона профсоюзы проверяют безопасность пребывания детей в лагерях, а также условия труда работников. В ходе мониторинга особое внимание технические инспекторы уделяют состоянию детских игровых и спортивных площадок, наличию инвентаря. Также на контроле состояние всех помещений: комнат отдыха, санузлов, душевых кабин и пищеблока.
Я не скажу, что нарушений становится больше, все-таки мы едим по этим лагерям каждый год. Работники и руководители прислушиваются. Вообще цель нашего профсоюза не искать какие-то нарушения, а помочь руководителям, оказать им методическую помощь, профилактическую помощь. По всей республике мы закрепили за каждым техническим инспектором определенное количество лагерей. Проверяем не только мы - профсоюзы образования, но и другие технические инспекции профсоюзов других отраслей.
Кроме мониторинга безопасности Федерация профсоюзов активно участвует в организации отдыха и оздоровления детей, предоставляя значительную финансовую поддержку.
Подготовка оздоровительных лагерей Несвижского района завершена, и в принципе лагеря готовы функционировать в летний период. В частности, произведена приемка оздоровительного лагеря "Орленок". Здесь выполнены текущие ремонтные работы, косметический ремонт, также частично произведена замена электропроводки, светильников, оконных блоков и блока жилых домиков, а также замена дверей в двух домиках.
В Федерации профсоюзов добавили, что рейды будут проводить и непосредственно в оздоровительный сезон.
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