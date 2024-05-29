Профсоюзы проверяют детские оздоровительные лагеря в Беларуси

Я не скажу, что нарушений становится больше, все-таки мы едим по этим лагерям каждый год. Работники и руководители прислушиваются. Вообще цель нашего профсоюза не искать какие-то нарушения, а помочь руководителям, оказать им методическую помощь, профилактическую помощь. По всей республике мы закрепили за каждым техническим инспектором определенное количество лагерей. Проверяем не только мы - профсоюзы образования, но и другие технические инспекции профсоюзов других отраслей.

Марина Лесун, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников образования и науки