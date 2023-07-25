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Профсоюзы здравоохранения Беларуси и Египта выходят на новый уровень сотрудничества
Профсоюзы здравоохранения Беларуси и Египта подписали договор о сотрудничестве - в нашей стране с рабочим визитом делегация Всеобщего профсоюза работников здравоохранения Египта во главе с председателем. Взаимодействуют организации уже не первый год, но сейчас эта работа выходит на новый уровень. Речь идет о практико-ориентированных направлениях совместной деятельности. Это и обмен опытом, и продвижение общих инициатив на международной арене, и содействие установлению партнерских отношений между организациями здравоохранения.
Визит делегации из Египта продлится до 30 июля. За это время гости посетят Белорусский государственный медуниверситет и ознакомятся с его материально-технической и научной базой, обменяются опытом со специалистами ведущих медучреждений нашей страны. Подготовлена и насыщенная культурная программа.
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