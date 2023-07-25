Профсоюзы здравоохранения Беларуси и Египта выходят на новый уровень сотрудничества

Профсоюзы здравоохранения Беларуси и Египта подписали договор о сотрудничестве - в нашей стране с рабочим визитом делегация Всеобщего профсоюза работников здравоохранения Египта во главе с председателем. Взаимодействуют организации уже не первый год, но сейчас эта работа выходит на новый уровень. Речь идет о практико-ориентированных направлениях совместной деятельности. Это и обмен опытом, и продвижение общих инициатив на международной арене, и содействие установлению партнерских отношений между организациями здравоохранения.