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Прогноз погоды на 9 сентября

Погодные условия на территории Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая из Западной Европы.

Ночью и утром 9 сентября в отдельных районах республики ожидается туман.

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