Прогноз погоды на 23 июня

Погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, днем в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта.

Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении (красный уровень опасности).

В дневные часы 23-25июня (среда-пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит плюс 30-34 °С, местами, а по юго-востоку страны во многих районах - максимальная температура воздуха достигнет плюс 35-36 °С.

