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Прогноз погоды на 25 января

Погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, лишь ночью по юго-востоку скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

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