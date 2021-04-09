ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 10 апреля

Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и поступление теплой воздушной массы с юго-запада Европы. Лишь днем по северо-западу скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

Днем 10 апреля (суббота) в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все