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Прогноз погоды на 10 декабря

Погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта.

10декабря на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед.

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