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Прогноз погоды на 10 февраля

Погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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