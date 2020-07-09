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Прогноз погоды на 10 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Внимание!
Утром и днем 10 июля (пятница) местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы в отдельных районах -грозы.

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