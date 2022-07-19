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Прогноз погоды на 20 июля

Погоду на территории Беларуси в среду, 20 июля, будет определять область повышенного атмосферного давления. По востоку неустойчивая ветреная масса. Местами ожидаются грозы. Ветер порывистый, преимущественно на востоке местами сильный порывистый.

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