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Прогноз погоды на 10 июня

Погоду в Беларуси продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса.

10 июня в отдельных районах республики ожидаются грозы.


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