Прогноз погоды на 10 июня

Погодные условия будет определять теплая воздушная массаи малоподвижный атмосферный фронт.



Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!(оранжевый уровень опасности).



10 июня (среда) во многих районах республики ожидаются грозы, днемпри грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывамидо 15-20 м/с, град и сильные ливни. В дневные часы максимальная температура воздуха по восточной половине страны достигнет +30 +32 °С.



11-12 июня (четверг-пятница) на большей части территории страны сохранится жаркая погода.



Минск +17 +19, +28 +30



Гродно +16 +18, +24 +26



Брест +16 +18, +24 +26



Гомель +18 +20, +30 +32



Могилев +17 +19, +29 +31



Витебск +17 +19, +28 +30



11 июня (четверг). Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. около +30.



12 июня (пятница). Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. около +30.



