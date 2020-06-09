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Прогноз погоды на 10 июня

Погодные условия будет определять теплая воздушная массаи малоподвижный атмосферный фронт.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!(оранжевый уровень опасности).

10 июня (среда) во многих районах республики ожидаются грозы, днемпри грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывамидо 15-20 м/с, град и сильные ливни. В дневные часы максимальная температура воздуха по восточной половине страны достигнет +30 +32 °С.

11-12 июня (четверг-пятница) на большей части территории страны сохранится жаркая погода.

Минск +17 +19, +28 +30

Гродно +16 +18, +24 +26

Брест +16 +18, +24 +26

Гомель +18 +20, +30 +32

Могилев +17 +19, +29 +31

Витебск +17 +19, +28 +30

11 июня (четверг). Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. около +30.

12 июня (пятница). Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. около +30.

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