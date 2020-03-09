Прогноз погоды на 10 марта

Ночью погоду будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние области пониженного атмосферного давления.



В ночные и утренние часы 10 марта местами по республике ожидается туман.



Минск +2 +4, +7 +9



Гродно 0 +2, +8 +10



Брест около 0, +10 +12



Гомель +5 +7, +10 +12



Могилев +4 +6, +9 +11



Витебск +3 +5, +8 +10



11 марта. Облачно с прояснениями.



Утром и днем кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный,



5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-18 м/с.



12 марта. Облачно с прояснениями.



Небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.



