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Прогноз погоды на 10 марта
Ночью погоду будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние области пониженного атмосферного давления.
В ночные и утренние часы 10 марта местами по республике ожидается туман.
Минск +2 +4, +7 +9
Гродно 0 +2, +8 +10
Брест около 0, +10 +12
Гомель +5 +7, +10 +12
Могилев +4 +6, +9 +11
Витебск +3 +5, +8 +10
11 марта. Облачно с прояснениями.
Утром и днем кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный,
5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-18 м/с.
12 марта. Облачно с прояснениями.
Небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
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