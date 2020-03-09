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Прогноз погоды на 10 марта

Ночью погоду будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние области пониженного атмосферного давления.

В ночные и утренние часы 10 марта местами по республике ожидается туман.

Минск +2 +4, +7 +9

Гродно 0 +2, +8 +10

Брест около 0, +10 +12

Гомель +5 +7, +10 +12

Могилев +4 +6, +9 +11

Витебск +3 +5, +8 +10

11 марта. Облачно с прояснениями.

Утром и днем кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный,

5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-18 м/с.

12 марта. Облачно с прояснениями.

Небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

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