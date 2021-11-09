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Прогноз погоды на 10 ноября

В среду погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северной половине страны скажется влияние фронтального раздела.Завтра в ночные и утренние часы местами по Беларуси ожидается туман.

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