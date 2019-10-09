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Прогноз погоды на 10 октября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Днем 10 октября (четверг) в южных районах республики местамиожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с.

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