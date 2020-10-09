Прогноз погоды на 10 октября

Погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной теплой воздушной массе, по юго-востоку сохранится влияние малоактивного фронтального раздела. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности)