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Прогноз погоды на 10 октября

Погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной теплой воздушной массе, по юго-востоку сохранится влияние малоактивного фронтального раздела. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности)

В ночные и утренние часы 10октября (суббота) на большей части территории республики ожидается туман.

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