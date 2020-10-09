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Прогноз погоды на 10 октября
Погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной теплой воздушной массе, по юго-востоку сохранится влияние малоактивного фронтального раздела. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности)
В ночные и утренние часы 10октября (суббота) на большей части территории республики ожидается туман.
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