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Прогноз погоды на 10 января

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.

Внимание! 10 января в отдельных районах страны ожидается туман. В ночные и утренние часы местами на дорогах гололедица.

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