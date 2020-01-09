Прогноз погоды на 10 января

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.



Внимание! 10 января в отдельных районах страны ожидается туман. В ночные и утренние часы местами на дорогах гололедица.



