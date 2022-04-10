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Прогноз погоды на 11 апреля

Погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью и утром слабый туман и гололед. Ветер неустойчивый умеренный.

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