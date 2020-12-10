Прогноз погоды на 11 декабря

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности)! 11 декабря в пятницу на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица.