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Прогноз погоды на 11 декабря

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности)! 11 декабря в пятницу на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица.

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